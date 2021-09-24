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Dünya Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 284 artarak 118 bin 792'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:48:00 -
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 294 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 161'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Buna göre, toplam vaka sayısının 5 milyon 508 bin 885'e yükseldiği ülkede, 284 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 118 bin 792 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 502 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 34 milyon 7 bin 380 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 15 milyon 93 bin 292 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 49 milyon 100 bin 672 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 224 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu", 165 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 30 şehir "risksiz" olarak belirlenen "mavi" kategoride yer alıyor.

 

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