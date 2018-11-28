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Komşuda halk sokaklara döküldü! Hayat durma noktasına geldi

Yunanistan'da alınan genel grev kararı sonrası halk sokaklara döküldü. Atina ve Selanik'te düzenlenen gösterilerde hayat durma noktasına geldi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:22
Komşuda halk sokaklara döküldü! Hayat durma noktasına geldi

Yunanistan’da genel grev nedeniyle hayatın akışı olumsuz etkileniyor. Başkent Atina’da yoğun araç trafikleri oluştu.

Yunanistan'da İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin (PAME) çağrısıyla greve gidilirken, Atina ve Selanik'te gösteriler düzenlendi. Ülkede maaş artışı ve toplu sözleşmeler talebiyle gidilen bir günlük genel grev nedeniyle başta başkent Atina'da trafik durma noktasına geldi.

Ağustos ayında kurtarma paketi programından çıkan ülkenin 2019 bütçesine karşı gösteri yapan çalışanlar, kemer sıkma önlemleri kapsamında önemli ölçüde azalan asgari ücrette artış ve toplu sözleşme haklarının geri verilmesi için sokaklardan meydanlara yürüdü.

Kent merkezinin trafiğe kapatıldığı gösteri, yaklaşık üç saat sürdü ve olay çıkmadan sona erdi.

Atina'da araç trafiği

Grev nedeniyle Atina'da toplu taşıma yapan tüm troleybüs, metro ve tren seferleri durduruldu, otobüsler belirli saatlerde hizmet verdi. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle başkentte trafik sabah saatlerinde neredeyse durma noktasına geldi.

Demir yolu ve liman işçilerinin 24 saatlik greve gitme kararı nedeniyle ülkede tren ve özellikle adalar ile ana karayı bağlayan deniz seferleri iptal edildi.

Öte yandan, dün gazetecilerin bir günlük grevi nedeniyle televizyonlarda haber bültenleri yayınlanmazken bugün gazeteler çıkmadı.

Ülkede iki hafta önce de kamu çalışanları emeklilik maaşlarında artış ve kesintilerin geri ödenmesi talepleriyle greve gitmişti.

Hükümetten bütçede mali disipline destek

Yunanistan'da 8 yıl süren kurtarma paketi çerçevesinde alınan kemer sıkma önlemleri nedeniyle çalışanların ve emeklilerin maaşlarında önemli oranda düşüşler olmuştu.

Yunan hükümeti, bir yandan kreditörlerine yüksek borcu sebebiyle sıkı bir mali disiplin politikası uygularken, bir yandan da kemer sıkma önlemlerinden bunalan halkın taleplerini karşılamakta zorlanıyor.

Kreditörleri tarafından yüksek oranda faiz dışı bütçe fazlası vermesi beklenen Yunanistan'da, hükümet devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında bazı vergi oranlarında indirim, sosyal yardımlarda artış ve belli alanlarda kamu çalışanlarına kesintilerin geri ödenmesi vaatlerinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:22
  1. Yunanistan
  2. grev
  3. Atina

YORUM YAZ

  • HanzoHanzo40 dk önce
    Diren atina. Darisi vaşintona
  • günay günay 54 dk önce
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  • günaygünay55 dk önce
    Haberlerin altında tanıtım videolarından önceki, sessiz sedasız yayınladığınız ...
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