Komşuda halk sokaklara döküldü!

Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan’da petrol zamlarını protesto etmek için ülkenin 20 ayrı kentinde binlerce kişi gösteri düzenledi.

Bulgaristan Radyosu BNR, Burgaz şehrinde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğunu bildirdi. Başkent Sofya’daki hükümet merkezi önünde toplanan göstericiler, Başbakan Boyko Borisov yönetimi aleyhine sloganlar attı.

“Biz Avrupa’nın en fakir ülkesiyken..."

AFP’nin haberine göre, taksi şoförü Ivan Naidinov “Biz Avrupa’nın en fakir ülkesiyken petrol nasıl İspanya ve Lüksemburg’daki aynı fiyata satılıyor?” diye konuştu. Yakıtlara yüksek fiyatlar veren Bulgaristan’da sürücüler, aynı zamanda yüksek karbon vergisi de ödüyor. Bulgaristan’da petrol fiyatları Ağustos ayından bu yana yüzde 5 oranında artarak litre başına 2.40 (1.13 dolar) levaya ulaştı.

Öte yandan iktidar partisindeki Emile Dimitrov, muhalefeti sosyal medya üzerinden göstericilere verdiği destekle protestoların arkasında olmakla suçladı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov liderliğindeki hükümet, ülkedeki yakıt vergilerinin Avrupa Birliği’ndeki (AB) en düşük vergiler olduğunu söyledi.

Şirket protesto edildi

Göstericiler, ülkenin tek petrol rafinerisine sahip olan Rusya’ya ait Lukoil şirketini sektörü tekelleştirmekle suçlarken, şirketi protesto ettiler.

Uluslararası pazarda ham petrol varilinin 85 dolara yükselmesiyle birlikte petrol fiyatları son 2 buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’nin İran petrol ihracatına yönelik yeni yaptırımlarıyla birlikte petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.