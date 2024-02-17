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Yerel Komşuda feci olay! 30 yaşındaki adam 12 akrabasını keleşle öldürdü
Yerel

Komşuda feci olay! 30 yaşındaki adam 12 akrabasını keleşle öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-02-17 13:23:00 - 2024-02-17 13:27:42
Komşuda feci olay! 30 yaşındaki adam 12 akrabasını keleşle öldürdü

İran'ın Kerman eyaletinde 30 yaşındaki bir adam, aile içi sorunlar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 akrabasını silahla öldürdü.

İran'ın güneyinde yer alan Kerman eyaletinde aile faciası yaşandı. 30 yaşındaki adam, yaşanan aile içi sorunlar nedeniyle babası, kardeşi ve eşinin kardeşi de dahil 12 akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Olaya ilişkin açıklama yapan Kerman Eyaleti Emniyet Müdürü Nasir Ferşid, “Eyalete bağlı Faryab şehrinin kırsal kesimlerinde yaşayan 30 yaşındaki İranlı adam, ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında akrabalarından 12 kişiyi kalaşnikof silahıyla öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında yeri tespit edilen zanlı, yakalama operasyonu sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Öte yandan cinayette kullanılan ve polis memurlarına ateş ettiği silah da ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

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