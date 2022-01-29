Komşuda F-16 isyanı... "Yine eski MİG-29'lara kaldık"

Nisan 2020'de, Bulgaristan Savunma Bakanlığı ile Lockheed Martin arasında, 8 adet F-16 Block 70 savaş uçağı alımını içeren 1,26 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı.

Bulgaristan medyasında yer alan haberlere göre Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Amerikan savunma şirketi Lockheed Martin'in pandemide duraksayan üretimleri gerekçe göstererek teslimatları ertelediğini ileri sürdü.

Bu nedenle, şirketin planlanan 2023-2024 döneminde sekiz F-16'nın tamamını üretip Bulgaristan'a teslim hedefinin, belirsiz süre ileriye kaydırıldığı bildiriliyor.

"Yine eski MİG-29'lara kaldık"

Bulgaristan, sekiz F-16 avcı uçağının teslim edilmesinin ardından, sürekli bileşen eksikliği yaşadığı 14 eski Sovyet MiG-29 avcı uçağından kurtulmayı planlıyordu. Yetkililere göre parça eksikliğinin yanı sıra, Rus şirketler onarımları da sürekli erteliyordu. Bulgaristan'ın daha fazla F-16 almak için MiG-29'ları satmak istediği bildiriliyor.

Ekim 2020'de, dönemin Savunma Bakanı Krassimir Karakaçanov, F-16 Block 70 çok amaçlı uçakları silahlandırdıktan sonra MiG-29 avcı uçaklarının satılmasının planlandığını söylemişti.

Öte yandan komşu Bulgaristan bu uçaklardan kurtulmak için, öncelikle 8 adet F-16 Block 70 uçağını alması gerekiyor.

Bulgaristan'ın bir gazetesinde konuya ilişkin, 'Bulgaristan teorik olarak bugün hizmette olan 14 MiG-29 savaş uçağına sahip. Neden teorik olarak? Çünkü bunların en fazla yarısı uçuşa uygun değil. Uygun ve hazır durumda olan ikiden fazla uçak yoktur. Geri kalanlar onları havada tutmak için parçalanıyor.'

Bulgar medyası ve analistler ertleme haberlerinin üzerine, 'Yine MiG-29'lara kaldık' diyerek isyan etti.

star.com.tr