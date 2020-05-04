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Dünya

Komşuda emniyet güçlerinden baskın! DEAŞ’lı teröristler kıskıvrak yakalandı

Irak’ta çeşitli adreslere baskınlar düzenlendiğini açıklayan Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, terör örgütü DEAŞ üyesi 9 teröristin yakalandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:16:00 -
Komşuda emniyet güçlerinden baskın! DEAŞ’lı teröristler kıskıvrak yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde bazı adreslere düzenlenen baskınlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki 1 Haziran Semti'nde bazı adreslere düzenledikleri baskınlarda DEAŞ'lı 9 teröristin yakalandığını belirtti.

Teröristleri halk ihbar etti

Harbiye, yakalanan teröristlerin DEAŞ'ın Kerkük kent merkezindeki uyuyan hücre yapılanmasına mensup kişiler olduğunu ifade etti.

Söz konusu baskınların 1 Haziran Semti'nde yaşayan Kerküklülerin ihbarı üzerine gerçekleştirildiğini kaydeden Harbiye, halkın güvenlik güçlerine destek vermesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Haydar el-İbadi 2017’de zafer kazanıldığını ilan etmişti

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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