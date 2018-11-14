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Komşuda dev grev! Meclis binasına yürüdüler

Yunanistan'da kamu çalışanları, kemer sıkma önlemlerinin kaldırılması ve daha fazla maaş talebiyle greve başladı. Gösteri düzenleyen kamu çalışanları, Meclis binasına yürüdü.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:58
Komşuda dev grev! Meclis binasına yürüdüler

Yunanistan'da kamu çalışanları, kemer sıkma önlemlerinin kaldırılması ve daha fazla maaş talebiyle 24 saatlik greve gitti.

Kamu Çalışanları Federasyonunun (ADEDY) çağrısıyla greve giden çalışanlar, başkent Atina'da gösteri düzenledi.

Meclis'e yürüdüler

Binlerce memur ve işçi, kemer sıkma önlemleri kapsamında yapılan kesintilerin geri ödenmesi ve sosyal haklarının arttırılması için meclis binasına yürüdü.

Öte yandan, grev nedeniyle kamu hizmetleri, belediye ve hastanelerde aksamalar yaşandı.

Sendikalar, yaklaşık yüzde 40 oranında düşen maaşların yeniden yükseltilmesi, kemer sıkma kapsamında yapılan kesintilerin geri ödenmesi ve emeklilik maaşlarının artırılması talebinde bulunuyor.

Hükümet vaatlerde bulunmuştu

Ağustos ayında 8 yıl süren kurtarma paketlerinin sona ermesinin ardından Yunanistan hükümeti, bazı alanlarda vergilerin azaltılması ve asgari ücretin artırılması gibi vaatlerde bulunmuştu.

Ancak Atina yönetiminin bu adımları atabilmesi için taahhüt ettiği bütçe disiplini nedeniyle borçlu olduğu kreditörlerinden onay alması gerekiyor.

Son olarak Yunan meclisi, bazı meslek gruplarındaki kamu çalışanlarına 820 milyon avro tutarında geri ödeme yapılmasını öngören düzenlemeyi onaylamıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:58
  1. Yunanistan
  2. grev
  3. meclis binası

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