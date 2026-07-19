Komşuda deprem! Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğudaki komşumuz İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kızılay ekipleri de muhtemel hasara ilişkin bölgeye sevk edildi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan'ın Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.
Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedilen depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmezken Kızılay ekiplerinin muhtemel hasara ilişkin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.