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Dünya Komşuda deprem! Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi
Dünya

Komşuda deprem! Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi

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Komşuda deprem! Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi

Doğudaki komşumuz İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kızılay ekipleri de muhtemel hasara ilişkin bölgeye sevk edildi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan'ın Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.

Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedilen depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmezken Kızılay ekiplerinin muhtemel hasara ilişkin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

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