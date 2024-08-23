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Dünya Komşuda çıkan yangın Türkiye'ye ilerliyor!
Dünya

Komşuda çıkan yangın Türkiye'ye ilerliyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-23 09:42:00 -
Komşuda çıkan yangın Türkiye'ye ilerliyor!

Bulgaristan'ın Lesovo sınır bölgesi Türkiye sınırında çıkan orman yangını Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bulgaristan'ın Lesovo sınır bölgesi Türkiye sınırında çıkan orman yangını Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ormanlık alanda ilerleyişini devam ettiriyor.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyutlara ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyü sınırlarına kadar ulaştı. Köyde yaşayan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Edirne'den çok sayıda ekip sevk edildi.

Bulgaristan tarafındaki itfaiye ekipleri sınır tellerinin olduğu alanda söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının köye ulaşmaması için tedbir alan Orman İşletme, AFAD ve itfaiye ekipleri sınır hattında hazır bekliyor.

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