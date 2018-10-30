Komşuda bir deprem daha! Ada tekrardan kayabilir

Atina Yerbilimleri Enstitüsü sabah saat 04.59'da yaşanan yeni depremin Zakinthos'un 48 kilometre güneybatısında ve Atina'nın 294 kilometre batısında gerçekleştiğini açıkladı.

İyon Denizi adalarından olan Zakinthos'ta, ana depremin ardından küçük sarsıntılar kaydedilmişti; ancak, Jeoloji Profesörü Euthimios Lekkas bu büyüklükteki bir depremin ardından, 5.7 - 5.8 büyüklüğünde bir artçı depremin beklendiğini belirtmişti.

Bundan sonra sismik faaliyetin yavaş yavaş dinmeye başlaması bekleniyor.

Ada kaymıştı

İyon Denizi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin etkileri dün açığa çıkmıştı. Zakinthos adasında meydana gelen deprem adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden olmuştu.