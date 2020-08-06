Komşuda askerlere saldırı! Ölü ve yaralılar var
Irak'ın Selahaddin ilinde Bağdat hükümetine bağlı askerlere yönelik düzenlenen DAEŞ saldırısında 3 asker ölürken 2 asker de yaralandı.
Irak'ın Selahaddin ilinde düzenlenen saldırıda Bağdat hükümetine bağlı 3 asker öldü, 2 asker de yaralandı.
K24'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Selahaddin Operasyon Odası’na bağlı 2’nci Alay askerlerine terör örgütü DAEŞ tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 askerin olay yerinde öldüğü, yaralanan 2 askerin de tedavi altına alındığı bildirildi.
Saldırının zamanlaması ise dikkat çekti. Uluslararası Koalisyon’a bağlı savaş uçaklarının Hemrin Dağı’nda düzenlediği saldırıda 4 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirilmişti.
2017 Ekim ayında Bağdat hükümeti güçleri DAEŞ'e karşı “kesin zafer” ilan etse de örgüt, sık sık saldırılar düzenliyor.