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Yerel Komşuda 5,2'lik deprem
Yerel

Komşuda 5,2'lik deprem

Yeniakit Publisher
2024-09-22 16:36:00 -
Komşuda 5,2'lik deprem

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd'da, yerin 8 kilometre derinliğinde, 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 16.13'te kaydedildi.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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