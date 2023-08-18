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Dünya Komşu Yunanistan’da ortalık karıştı! Eris varyantı alarmı: orada vakalar fırladı! İngiltere'de ve tüm dünyada salgın
Dünya

Komşu Yunanistan’da ortalık karıştı! Eris varyantı alarmı: orada vakalar fırladı! İngiltere'de ve tüm dünyada salgın

Yeniakit Publisher
2023-08-18 21:14:00 -
Komşu Yunanistan’da ortalık karıştı! Eris varyantı alarmı: orada vakalar fırladı! İngiltere'de ve tüm dünyada salgın

Yunanistan'da Covid-19 varyantı Eris vakaları artış gösteriyor. Özellikle Girit Adası'nda Eris'in varyantının yayıldığı belirtiliyor. Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını hortladı. Eris varyantı hızla yayılmayı sürdürürken, 3 ülkede daha önce hiç görülmeyen varyant tespit edildi. İngiltere'ye de sıçradığı, Eris vakası olduğu da kayıtlara geçti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) 7-13 Ağustos verilerine göre, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınanların sayısı, önceki dört haftanın ortalamasına göre yüzde 71 arttı.

Eris varyantının tüm Covid-19 varyantları içindeki oranı bir önceki hafta yüzde 11 iken, ağustosun ikinci haftasında yüzde 16’ya çıktı.

Selanik Eczacılar Birliğinin (FSTH) açıklamasında, ağustos ayında eczanelerden temin edilen Covid-19 test kitleri ve eczanelerde yaptırılan Covid-19 testlerinin sayısının bir önceki döneme göre iki katına çıktığı bildirildi.

Ayrıca aynı dönemde eczanelere Covid-19 testi için gelen her 8 hastadan 5’inin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye konuşan Atina-Pire Hastane Doktorları Birliği (EINAP) Başkanı Matina Pagoni, özellikle Girit Adası’nda Eris’in bir hayli yaygın olduğunu belirtti.
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Pagoni, eylülde okulların açılması ve kapalı alan kullanımının artmasıyla vaka sayısında artış yaşanabileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, bu yeni corona virüsü varyantının salgının artmasına sebebiyet verebileceğini söyledi. DSÖ’nün Covid-19 Müdahale Ekibi’nin lideri Maria Van Kerkhove de henüz bu varyant hakkında sınırlı bilgiye sahip olduklarını söyledi.

Danimarka’daki Statens Serum Enstitüsü, “Henüz bu varyantın daha ağır bir hastalığa sebep olup olmadığına dair bir bulgu yok” açıklamasını yaptı.

ERİS KORKUSU SÜRÜYOR

Öte yandan Omicron varyantının alt türü olarak ortaya çıkan ve son haftalarda vaka ve ölüm sayısının artmasına sebep olduğu iddia edilen Eris varyantıyla ilgili de açıklamalar geldi.

Burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik gibi belirtileri olan Eris varyantı ile ilgili verileri paylaşan yetkililer İngiltere’de Covid-19 sebebiyle hastaneye gitme oranının geçen haftaya göre yüzde 14 arttığını ve ölüm oranının da yüzde 10 arttığını duyurdu. İngiliz medyasında yer alan haberlerde ülkedeki her dört vakadan birinin Eris vakası olduğu da kayıtlara geçti.

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