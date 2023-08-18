Polonya, Bayraktar TB2 SİHA’larında Osprey 30 AESA radar kullanıyor! Bomba adım ile sahada yarış kızıştı

Polonya’ya ait Leonardo’nun Osprey 30 AESA radarını kullanan Bayraktar TB2 SİHA’nın görselleri paylaşıldı. Polonya’nın yerel savunma medyasına göre Osprey 30, halihazırda Bayraktar TB2’ye entegre edildi.

IDEF’23 savunma sanayii fuarında Defence Turk tarafından Leonardo’dan Bayraktar TB2’ye AESA radar entegrasyonu üzerine çalışmaların halen devam ettiği bilgisi edinilmişti. AESA radarların güç ve soğutma gereksiniminden dolayı Bayraktar TB2’ye entegre edilip edilemeyeceği üzerine soru işaretleri bulunmaktaydı.

Leonardo’nun ölçeklenebilir Osprey radar ailesinin en küçük üyelerinden biri olan Osprey 30, kapladığı alan olarak taktik ile üzeri sınıf İHA’lardaki elektro optik sistemleriyle benzer bir alanı kaplamaktadır. Radarın genel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:

SAR ile Haritalama

Hareketli Hedef Tespiti

Hava-Deniz, Hava-Yer ve Hava-Hava Gözetleme Modları

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Radarları bütünleşik veya gövdeye dağıtık olarak kullanma imkanı

Bayraktar TB2 dışında Osprey 30; Norveç Sahil Güvenliği’nin Arama-Kurtarma helikopterlerine, İngiliz Sahil Güvenliği’nin deniz karakol uçaklarına ve ABD Donanması’nın MQ-8C Fire Scout RİHA’sına (Rotorlu İHA) da entegre edilmiştir.

defenceturk'e göre: Polonya’nın Bayraktar TB2 SİHA’larda ekipman konusunda üzerinde çalıştığı bir diğer değişiklik ise mühimmatları kapsıyor. MAM-L ve MAM-C’ye bir alternatif olarak Polonya’nın Warmate TL dolanan müimmatları Bayraktar TB2’den kullanma isteği de bilinmekteydi. Warmate’in katlanır kanatlı türevi olan ve 1.4 kg harp başlığı (Parçacık Tesirli/Zırh Delici/Eğitim) taşıyabilen Warmate TL, havada 30 dakika boyunca kalabiliyor.

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