  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Komşu ülkeler arasında kriz! Sınırlar yeniden çizilecek
Dünya

Komşu ülkeler arasında kriz! Sınırlar yeniden çizilecek

Sudan, yıllardır anlaşmazlık yaşadığı komşusu Etiyopya'ya sınırların yeniden çizilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 12:06:00 -
Komşu ülkeler arasında kriz! Sınırlar yeniden çizilecek

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile bir araya geldi. Kameruddin-Mayardit görüşmesinde, Sudan'ın doğusundaki gelişmeler ve Etiyopya ile yaşanan anlaşmazlıklar ele alındı.

Etiyopya ile sınır anlaşmazlığına değinen ve ülkesinin Etiyopya sınırındaki topraklarında kontrolü sağladığını bildiren Kameruddin, "Biz ve Etiyopyalı kardeşlerimiz, sınırlar konusunda anlaştığımız sürece sorunlarımızı çözeceğiz. İki ülke sınırlarının çizilmesi, tüm sorunlar için etkili bir çözümü temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya-Sudan Sınır Komisyonu Üyesi Büyükelçi İbrahim Endris, dün yaptığı açıklamada, Sudan'ın iki ülke arasında 1972'de imzalanan anlaşmaya uymadığını ve Etiyopya topraklarını işgal ettiğini söylemişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık’ta ülkesinin Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

 

İki ülke arasındaki sınır hattı 1902 ve 1907 yıllarında İngiltere ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmayla çizilmiş, 1972'de yapılan ikili anlaşmada ise sınır sorununun barışçıl şekilde çözülmesi kararlaştırılmıştı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 1995'te Etiyopya'da yapılan suikast girişiminde Sudan'ın suçlanmasının ardından Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Bele..
Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir
Gündem

Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları ..
İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay