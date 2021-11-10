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Dünya Komşu ülkeden Suudi Arabistan hamlesi
Dünya

Komşu ülkeden Suudi Arabistan hamlesi

Komşu ülke Irak ile Suudi Arabistan savunma alanında iş birliğini görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:59:00 -
Komşu ülkeden Suudi Arabistan hamlesi

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman ile savunma alanında iş birliği ve ortak öneme sahip konuları görüştü.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı İnad'ın Suudi mevkidaşı ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın daveti üzerine başkent Riyad'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan İnad'ın Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Bin Selman tarafından karşılandığı, ayrıca ikili arasında ortak konuların yanı sıra ikili ilişkileri ve savunma alanındaki iş birliğini geliştirmenin yollarının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Bin Selman da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Savunma Bakanı İnad ile gerçekleştirdikleri görüşmede, savunma alanındaki ikili ilişkileri ve bunları geliştirmenin yollarının yanı sıra iki ülkenin ortak çıkarlarını gerçekleştirmek için önemli bulunan konuları ele aldıklarını doğruladı.

Irak Savunma Bakanı İnad, resmi ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bugün ulaştı. İnad'ın ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Riyad, Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesi nedeniyle 25 yıl aradan sonra, Aralık 2015'te Bağdat ile diplomatik ilişkilere yeniden başlamıştı.

Onlarca yıllık gerilimin ardından, dönemin Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in 25 Şubat 2017'de Bağdat'a yaptığı ziyaretin ardından ilişkiler düzelmeye başlamıştı.

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