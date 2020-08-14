Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Dünya siyaseti tamamen Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş durumda. Ülkelerin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’ya dahi destek çıkacak kadar Türkiye’ye düşman olması son zamanlarda kafaları iyice karıştırmaya başladı. Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren teröritlere karşı Türkiye’nin yürüttüğü haklı mücadele, Bağdat hükümeti tarafından saygıyla karşılanmalı ve destek verilmeliyken, yetkililerden Ankara’nın aleyhine açıklamaların gelmesi akılalmaz bir durum olarak gündemi meşgul ediyor.

Son olarak Irak, öldürülen 2 teröristi savunarak Türkiye’ye karşı çağrılar yapmaya başladı. Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt’ten yardım isteyen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, TSK’yı bölgeden çıkarmaları konusunda destek istedi.

Suudi Arabistan tarafını seçti

Irak’ın çağrısının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı konuya dair skandal bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin öldürdüğü PKK’lılar “Irak askeri” olarak nitelendi ve söz konusu hava harekatı kınandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Iraklı mevkidaşını arayarak taziyelerini sundu. Görüşmede her iki bakanında Türkiye'nin düzenlediği operasyonların Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ve bölge barışını tehlikeye attığı konusunda hem fikir olduklarını belirttikleri aktarıldı.