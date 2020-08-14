  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi Arabistan, Türkiye’nin PKK’ya yönelik operasyonunu kınayarak büyük bir skandala daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:29:00 - 2020-08-14 11:36:18
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Dünya siyaseti tamamen Türkiye karşıtlığı üzerine  kurulmuş durumda. Ülkelerin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’ya dahi destek çıkacak kadar Türkiye’ye düşman olması son zamanlarda kafaları iyice karıştırmaya başladı. Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren teröritlere karşı Türkiye’nin yürüttüğü haklı mücadele, Bağdat hükümeti tarafından saygıyla karşılanmalı ve destek verilmeliyken, yetkililerden Ankara’nın aleyhine açıklamaların gelmesi akılalmaz bir durum olarak gündemi meşgul ediyor.

Son olarak Irak, öldürülen 2 teröristi savunarak Türkiye’ye karşı çağrılar yapmaya başladı. Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt’ten yardım isteyen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, TSK’yı bölgeden çıkarmaları konusunda destek istedi.

Suudi Arabistan tarafını seçti

Irak’ın çağrısının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı konuya dair skandal bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin öldürdüğü PKK’lılar “Irak askeri” olarak nitelendi ve söz konusu hava harekatı kınandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Iraklı mevkidaşını arayarak taziyelerini sundu. Görüşmede her iki bakanında Türkiye'nin düzenlediği operasyonların Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ve bölge barışını tehlikeye attığı konusunda hem fikir olduklarını belirttikleri aktarıldı.

Türkiye sınırına asker yığdılar
Türkiye sınırına asker yığdılar

Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırına asker yığdılar
Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, ..
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr'de Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölge..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı