Kanlı eller Kafkaslara uzandı! Siyonist İsrail'den komşuya gizemli sevkıyat

SavunmasanayiST’te yer alan habere göre; İsrail’in Rafael tarafından üretilen SPYDER hava savunma sistemlerini Gürcistan’a teslim ettiği ortaya çıktı.

AN-124 AĞIR KARGO UÇAĞI NAKLETTİ

Ukrayna’nın Antonov Airlines’a ait An-124 ağır kargo uçağı, 28 Kasım’da Ben Gurion Havalimanı’nda durakladı ve SPYDER’e ait konteynerleri yükledi.

SEVKİYAT GİZLİ TUTULUYOR

Kargonun nihai varış noktası resmi olarak açıklanmadı, ancak uçuş verileri uçağın Tiflis yönüne gittiğini ortaya çıkardı. Yetkililer ve üretici firma Rafael, sevkiyatla ilgili detay paylaşmadı. Ancak bu sevkiyatın, 2008 yılındaki savunma iş birliği çerçevesinin devamı olabileceği değerlendiriliyor.