  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Kanlı eller Kafkaslara uzandı! Siyonist İsrail'den komşuya gizemli sevkıyat
Dünya

Kanlı eller Kafkaslara uzandı! Siyonist İsrail'den komşuya gizemli sevkıyat

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son yıllarda kardeş Azerbaycan ile ilişkilerini artıran Siyonist terör devleti İsrail’den bu kez de Gürcistan’a gizemli savunma sevkiyatı yapıldığı dikkat çekti.

SavunmasanayiST’te yer alan habere göre; İsrail’in Rafael tarafından üretilen SPYDER hava savunma sistemlerini Gürcistan’a teslim ettiği ortaya çıktı.

AN-124 AĞIR KARGO UÇAĞI NAKLETTİ

Ukrayna’nın Antonov Airlines’a ait An-124 ağır kargo uçağı, 28 Kasım’da Ben Gurion Havalimanı’nda durakladı ve SPYDER’e ait konteynerleri yükledi.

SEVKİYAT GİZLİ TUTULUYOR

Kargonun nihai varış noktası resmi olarak açıklanmadı, ancak uçuş verileri uçağın Tiflis yönüne gittiğini ortaya çıkardı. Yetkililer ve üretici firma Rafael, sevkiyatla ilgili detay paylaşmadı. Ancak bu sevkiyatın, 2008 yılındaki savunma iş birliği çerçevesinin devamı olabileceği değerlendiriliyor.

İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!
İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!

Dünya

İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’
Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

Gündem

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

‘Türkiye’de hukuk yok hukuk’ öyle mi? Siyonist İsrail yargısına Trump sopası
‘Türkiye’de hukuk yok hukuk’ öyle mi? Siyonist İsrail yargısına Trump sopası

Dünya

‘Türkiye’de hukuk yok hukuk’ öyle mi? Siyonist İsrail yargısına Trump sopası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23