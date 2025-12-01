  • İSTANBUL
Yaşam Kaldırım faciasından acı haber: 8 yaşındaki Elif kurtarılamadı
Trabzon'un Araklı ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobilin altında kalarak ağır yaralanan 8 yaşındaki minik Elif Deniz, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz Çebi İlköğretim Okulu öğrencisi Elif’in babaannesi ve kuzeninin durumlarının da hala kritik olduğu öğrenildi.

Trabzon'un Araklı ilçesi, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan feci trafik kazası sonrasında gelen acı haberle sarsıldı. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki minik Elif Deniz, yaşam mücadelesini kaybetti, acı haber Trabzon'u yasa boğdu.

28 Kasım Cuma günü saat 14.30 sıralarında Yolgören Mahallesi’nde 61 AJL 575 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkması ile yaya olarak ilerleyen babaanne Şişe Deniz ile torunları Elif Deniz ise Hasan Ali Deniz’e çarptı. Otomobil, daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada babaanne ve iki torunu ağır yaralandı. Trafik kazasında ağır yaralanan ve cihaza bağlı şekilde tedavi gördüğü hastanede hayatta kalma mücadelesi veren Yılmaz Çebi İlköğretim Okulu 2-C sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki minik Elif, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Babaannesi ile kuzeninin de durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

