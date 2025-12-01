Kaldırım faciasından acı haber: 8 yaşındaki Elif kurtarılamadı

Trabzon'un Araklı ilçesi, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan feci trafik kazası sonrasında gelen acı haberle sarsıldı. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki minik Elif Deniz, yaşam mücadelesini kaybetti, acı haber Trabzon'u yasa boğdu.

28 Kasım Cuma günü saat 14.30 sıralarında Yolgören Mahallesi’nde 61 AJL 575 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkması ile yaya olarak ilerleyen babaanne Şişe Deniz ile torunları Elif Deniz ise Hasan Ali Deniz’e çarptı. Otomobil, daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada babaanne ve iki torunu ağır yaralandı. Trafik kazasında ağır yaralanan ve cihaza bağlı şekilde tedavi gördüğü hastanede hayatta kalma mücadelesi veren Yılmaz Çebi İlköğretim Okulu 2-C sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki minik Elif, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Babaannesi ile kuzeninin de durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

{relation id:1967785 slug:'zincirleme-kazada-araclar-hurdaya-dondu'}

{relation id:1967785 slug:'zincirleme-kazada-araclar-hurdaya-dondu'}