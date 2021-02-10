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Dünya Komşu karıştı! Olaylarda kan aktı
Dünya

Komşu karıştı! Olaylarda kan aktı

Irak'ta devam eden protesto gösterilerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 11:44:00 - 2021-02-10 11:46:15
Komşu karıştı! Olaylarda kan aktı

Irak’ın güneyindeki Vasıt kentinde dün Vasıt valisinin görevden alınması ve reform yapılmasını talep eden protestocular valilik binası önünde toplandı.

Bazı yolları lastik yakarak kapatan protestocuları dağıtmak için güvenlik güçleri gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Çıkan olaylarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği, onlarca protestocunun da yaralandığı bildirildi. Yaşanan olayların ardından Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, ayrıca 150 güvenlik gücü mensubunun da yaralandığını duyuruldu.

Protestocuların güvenlik güçlerine bıçak, silah ve molotof kokteyliyle saldırdığı belirtilerek bazı protestocuların gözaltına alındığını aktarıldı.

Sosyal medyada açıklama yapan aktivistler ise olaylarda 40’tan fazla protestocunun yaralandığını, yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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