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Komşu karıştı! Göstericiler parlamento binasına saldırıyor

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen 26. Parlamentolar arası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı sonrası muhalifler sokağa indi. Polislere saldıran göstericiler parlamento binasına girmeye çalışıyor. Hükümet yaşanan olaylarla ilgili bir açıklamada bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 23:38

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, farklı muhalif partilerin temsilcilerinin başını çektiği büyük bir kalabalık parlamento binasına girmeye çalışıyor.

Onlarca göstericinin parlamentonun bahçesine girmeyi başardığı aktarıldı.

Imedi televizyonunun haberine göre göstericiler, parlamento binasının girişinde oluşturulan polis kordonunu delmeye çalışıyor.

Polislere saldırı

Göstericiler ve polis özel tim arasında arbede yaşandığı belirtiliyor. Protestocular polise su şişeleri ve diğer cisimler atıyor.

Tiflis’te, bugün 26. Parlamentolar arası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.

Gavrilov, Sputnik’e açıklamasında, toplantı salonuna giren ve kürsüyü işgal eden radikallerin ona su döküp elinden evrakları almaya çalıştığını söylemişti.

Öğle saatlerde Parlamento binası önünde toplanan protestocular, Rus heyetin derhal ülkeyi terk etmesini talep etmişti. Göstericiler, Gavrilov’un kaldığı otelin binasına yumurtalı saldırı düzenlemişti. Rus heyeti Tiflis’ten ayrılmıştı.

Akşam saatlerinde protestonun ikinci dalgası başladı. Gösterici sayısı bini geçti. Protestocular, parlamento binasının bulunduğu Rustaveli Caddesini trafiğe kapattı. Göstericiler, Rus heyetin Gürcistan’a gelmesini ve ülke yönetiminin, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurul toplantısının parlamentoda yapılmasına izin vermesini protesto ediyor.

Muhalifler, Parlamento Başkanı İrakliy Kobahidze ve İçişleri Bakanı Georgiy Gahariya’nın istifasını talep ediyor.

Gürcistan İçişleri: Bunlar trajedi

Gürcistan İçişleri Bakanı Georgiy Gahariya, parlamento binası önünde yaşananları ‘trajedi’ olarak nitelendirerek, “Bu trajedi bugün nasıl biterse bitsin, sonu ne olursa olsun, gerektiği gibi değerlendirilecek ve tüm sorumlular cezalandırılacak” diye açıkladı.

Polise yönelik uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu söyleyen bakan, Tiflis’in merkezinde yaşananların “devlet kurumlarına saldırı” olduğunu söyledi.

Gahariya ayrıca gerekirse istifa edeceğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:38
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