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Komşu illerin domatesi Kahramanmaraş’tan

Kahramanmaraş, komşu illerin domates ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:08
Komşu illerin domatesi Kahramanmaraş’tan

Kahramanmaraş, komşu illerin domates ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. 20 yıldır seracılık yapan Haydar Taş, yılda ortalama 50 bin ton domates üretip sattıklarını kaydetti.


Türkiye’de yaş meyve ve sebze ihracatında ilk sırada yer alan domatesi serada üreten Haydar Taş ve ortağı Ömer Taş, 100 dönüm arazide ürettikleri domateslere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Tokat gibi illerden talep olduğunu söyledi. Amcaoğullarıyla beraber bir aile şirketleri olduğunu söyleyen Haydar Taş, ’’Domates başta olmak üzere biber, kavun, salatalık, kabak gibi sebzeler mevcut. 100 dönüm arazimiz burada ve 60’ı kapalı alan, 40’ta açık alan. Bu işi yapmak için önce seracılığı sevmek lazım. Gönülden bağlı olmak lazım. Biz başlayalı 20 yıl oldu ve zorluklarımız olsa da onları aşıyoruz. Ben bu tarımı yaptıkça, özellikle başarılı insanları gördükçe daha da mutlu oluyorum. Biz buraya 10 yıl önce geldiğimizde Kahramanmaraş’ta 2 dönüm sera vardı. Şu anda ise 2 bin dönüm üzerinde sera var ve girişimci, genç başarılı arkadaşları gördükçe biz daha da mutlu oluyoruz. İnşallah devamını getireceğiz’’ dedi.



’’Seradan çıkış fiyatı 1 liradan başlıyor’’


Kahramanmaraş’ta önceden talebi karşılamakta zorlandıklarını belirten Taş, ’’Yetersiz kalıyorduk. Şu anda karşılayabiliyoruz. Güney ve Doğu Anadolu olmak üzere Türkiye’nin her bölgesine ihracat yapıyoruz. Kahramanmaraş’ta birinci sınıf domates yetiştiğini bütün tüccarlarımız biliyor. Bunların başında Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Tokat gibi illerden taleplerimiz var. İnşallah daha da başarılı olacağız. Şu anda Kahramanmaraş komşu illerin domates ihtiyacını karşılıyor. Kahramanmaraş’ta ilk 6 aylık dönemde yaklaşık 25 bin ile 30 bin arası domates üretiliyor. 6 aylık ikinci sezon ile birleştirirsek, komşu illere ortalama 50 bin 60 bin ton domates ihracatı yapıyoruz. Domatesin şu an seradan çıkış fiyatı 1 TL ile 1.25 TL arasında değişiyor. Pazarda ise bu fiyat 2 lira ve üzerine çıkabiliyor’’ diye konuştu.



’’Ortalama 50 bin ton ihracat’’


Haydar Taş’ın ortaklarından Ömer Taş ise şunları kaydetti:


’’Örtü altına aldığınızda ve nemini koruduğunuz zaman hangi çeşidi dikerseniz dikin yetişir. Bunun hormonu vs. vatandaşlar arasında algı oluşturuyor. Bu yaylalara da dikiliyor ama rakımı çok yüksek bir yerde bile olsa, örtü altına aldığınız zaman aynı şekilde yetişir. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Biz şu anda memleketimizin, Doğu ve Güneydoğu illerimizin ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Turşuluk, kornişon gibi diğer çeşitlerin ihracatını da dahil edince ortalama 50 bin ton ihracat yapıyoruz.’’

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:08
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