  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Komşu hakları
İSLAM

Komşu hakları

Müslüman komşu haklarına riâyet etmelidir. Onlara eziyet verecek şeyler yapmamalıdır.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:44:00 -
Komşu hakları

Komşu hakkı o kadar büyüktür ki, nerdeyse komşu komşuya vâris olacak derecededir. Ana, baba ve akraba hakkı gibidir. Yalnız veraset yoktur. Bir hadîs-i şerîfte, “Bir kimse komşusuna eziyet etse, bana eziyet etmiş gibi günahkâr olur” buyuruldu.

Kokulu yemek pişirince bir miktarını komşularına vermelidir. Çarşıdan meyve ve yiyecek şeyler alınca, komşularına ve komşu çocuklarına vermelidir. Eğer vermeyecekler ise, gizli götürüp, kendi çocuklarına verip evden dışarı çıkarmamalıdır. Komşuları fakir ise, ara sıra sadaka ve zekât vermekle ve hediye ile onlara ikrâmda bulunmalıdır. Fakirdir diye kıymet vermemezlik etmemelidir. Arada bir evine davet edip, hatırlarını sormalı, sofraya çağırıp beraber yemek yemelidir. Hasta olurlarsa evlerine gidip hâl ve hatırlarını sormalıdır. Vefât ederlerse, cenazesi ile beraber kabre kadar gitmelidir. Herhalde komşuluk hakkını gözetmelidir.

Mümkün olduğu kadar ihtiyaçlarını görmelidir. Bir zarara uğrarlarsa yardım etmeli ve bir iyilik gelirse tebrik etmelidir. Borç para isterlerse esirgememelidir. “Sadakanın sevâbı bir kat, borcun sevâbı on sekiz kattır.” diye hadîs-i şerîfte bildirilmiştir.

Komşusundan izinsiz onun evine karşı yüksek bina yapmamalıdır. Onun bir taşına zarar vermemelidir. Gizli şeylerini yaymamalıdır. Gıybet etmemelidir. Haremleri tarafına gizlice bakmamalıdır. Her hususta diyânet ve salâh üzere dost ve kardeş olmalıdır. Din kardeşlerini sevmelidir. Sâlihleri çok sevmelidir.

Fâsıklara, fâcirlere ve zalimlere nasihât ve va’z etmelidir. Fısk, fücur ve zulüm için buğzu fillâh etmelidir. Mülhitler ile dostluk etmemelidir. Kusurlarını mümkün mertebe affetmelidir. Elden geldiğince emr-i mâruf ve nehy-i ani’l-münker etmelidir.

(Ahmed Kadızade, Bîrgîvî Vasiyetnamesi’nden)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ateşkesi bozdu! Türkiye'den flaş hamle
Gündem

Ermenistan ateşkesi bozdu! Türkiye'den flaş hamle

İşgalci Ermenistan'ın ateşkesi bozmasının ardından Türkiye'den flaş bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus yetkililer ile b..
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti
Dünya

İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'dan Azerbaycan'daki Mingeçevir kentini hedef alan bir Scud füzesinin fırlatıl..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay