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Dünya

Komşu fena karıştı... Yunanistan'ın ünlü papazı Miçotakis'i dinden attı

Yaptığı açıklama ve çıkışlarla ülkede zaman zaman gündeme gelen Kalavrita Metropoliti Amvrosios, dün kilisede düzenlediği ayin sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eğitim ve Dinişleri Bakanı Niki Kerameos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ı aforoz etti. Amvrosios, gerekçe olarak da kiliselerin kapatılmasını ve virüsün komünyondan bulaşabileceği söylemelerini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:25:00 - 2020-05-19 11:36:29

Yaptığı açıklama ve çıkışlarla ülkede zaman zaman gündeme gelen papaz Kalavrita Metropoliti Amvrosios, dün kilisede düzenlediği ayin sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eğitim ve Dinişleri Bakanı Niki Kerameos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ı aforoz etti.

Amvrosios, gerekçe olarak da kiliselerin kapatılmasını ve virüsün komünyondan bulaşabileceği söylemelerini gösterdi.

Bakan Kerameos'un "koronavirüsün tükürükle bulaştığını" belirtmesi üzerine Amvrosios, daha önce kişisel blogunda Eğitim Bakanı'nı uyarmış ve "işlediği tarif edilemez suç için özür dilemesini" talep etmişti.

Öte yandan Başbakan Miçotakis ile Nikos Hardalias arasında geçtiği ve gerçek olmadığı (fake) belirtilen bir diyaloğa da atıfta bulunan Amvrosios, bugüne kadar yalanlanmadığı için bu diyaloğu gerçek olarak algıladığını söyledi.

Yunan Kilisesi kararı tanımadı

Yunan Kilisesi'nin karar organı "Sen Sinod" ise Amvrosios'un kararını tanımadığını açıkladı.

Kalavrita Metropoliti'nin Miçotakis, Kerameos ve Hardalias'ı aforoz ettiği anların görüntüleri Yunanistan'da en çok konuşulan görüntü oldu.

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Yorumlar

SAFA KUZUGÜDEN

iyi bakın dine Allahın dininde atıyor geri alıyorlar.bizim yüce dinimiz asla böyle değildir ancak.o dine peygamerime hakaret eden ben müslümandan nefret ediyorum diyen alçakları lütfen camiye getirmesinler gelirse namaz kılınmasın.diyanetten bunun fetvasını bekliyorum
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Angaralı

Bende hepinizi aforoz ediyorum, ne haliniz varsa görün...
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