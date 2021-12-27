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Dünya Komşu 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Dünya

Komşu 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 12:05:00 -
Komşu 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 11.01'de kaydedildi.

Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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