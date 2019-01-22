Komşu, 215 mahkumu ülkesine iade etti İran Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 215 Afgan mahkûm daha ülkelerine teslim edildi.

İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde, İran'da hükümlü Afganistan vatandaşlarından 215'inin daha iade edildiğini söyledi. Abbasi, anlaşma kapsamında ülkelerine gönderilen Afgan mahkûmların, çoğunlukla uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı yollardan İran'a girmek suçlarından ceza aldıklarını belirtti. İade sayısı 443'e ulaştı İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abbasi, anlaşma çerçevesinde Afganistan'a gönderilen hükümlü sayısının 443'eğını aktardı. İki ülke arasındaki anlaşma 21 Mart'a kadar yaklaşık 700 Afgan mahkûmun ülkelerine iadesini öngörüyor.

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