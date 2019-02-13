0553 313 94 23

Komisyoncular Derneği Başkanı: Artan fiyatların sorumlusu değiliz

Mersin'de Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, sebze ve meyvedeki yüksek fiyatların komisyoncularla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:10
Komisyoncular Derneği Başkanı: Artan fiyatların sorumlusu değiliz

İstanbul ve Ankara'da farklı noktalara kurulan tanzim satış alanlarında üreticiden alınan sebze ve meyveler, uygun fiyatlara tüketici ile buluşturuluyor. Fiyat artışlarından sorumlu tutulan hal esnafı ise sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını savunuyor.

Türkiye'nin en önemli hallerinden birisi olan Mersin Hali'ndeki son durumu değerlendiren Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, "Kesinlikle fiyatların yükselmesi bizden kaynaklı değil. Bizler halde üreticilerin hesabına çalışan temsilcileriz. Üreticinin ürünün borsa görevi gören hallerde değerlendirip, yüzde 8 komisyonumuzu kesip, geri kalanı üreticinin hesabına yatırıyoruz. Yüzde 8'lik komisyon da ürünün kendi satış rakamı içinden alınan tutar, üzerine konulmuyor. Hallerde ürün fiyatlarının yükselmesinin nedeni komisyoncular değil. Belediye ve maliye ekipleri sık sık denetliyor. Bir haftaya yakın zamandır müfettişlerimizi misafir ediyoruz. Denetimler süreklilik arz ediyor. Bugüne kadar kesilen bir ceza yok ama eksik beyanda bulunan arkadaşlarımıza ceza kesiliyor" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:10
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen
  4. Mersin Hali
  5. sebze meyve fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı | Şafak Ongan kimdir, kaç yaşında?
    1. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    3. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    4. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    5. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    6. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    7. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    8. EYOF 2019
    9. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    10. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    11. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    12. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    13. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    14. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    15. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    16. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    17. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    18. Paris'teki gösteride polisi döven..
    19. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    20. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir