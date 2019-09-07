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Komiser yardımcılığı alımı başvuru şartları neler? PAEM 2019 alımları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 2 bin komiser alımı yapılacağı duyurulmuştu. Emniyet ayrıca Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 500 Özel Harekat branşında polis adayı alımı yapılacağını da duyurdu. Başvuru yapmak isteyen kişilerce Komiser yardımcılığı alımı başvuru şartları neler? sorusu merak ediliyor. Peki, Komiser yardımcılığı alımı başvuru şartları neler? İşte PAEM ( Polis Amirleri Eğitim Merkezi) 2019 alımlarına dair ayrıntılar...

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:44
Komiser yardımcılığı alımı başvuru şartları neler? PAEM 2019 alımları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 2 bin komiser alımı yapılacağı duyurulmuştu. Emniyet ayrıca Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 500 Özel Harekat branşında polis adayı alımı yapılacağını da duyurdu. Başvuru yapmak isteyen kişilerce Komiser yardımcılığı alımı başvuru şartları neler? sorusu merak ediliyor. Peki, Komiser yardımcılığı alımı başvuru şartları neler? İşte PAEM ( Polis Amirleri Eğitim Merkezi) 2019 alımlarına dair ayrıntılar...

Komiser yardımcılığı alımı ne zaman yapılacak?

PAEM 2019 alımı tarihleri ve başvuru şartları henüz belli olmadı. PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Komiser yardımcılığı alımı başvuru şartları neler?

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. Ancak geçen yıllarıdaki şartlar şu şekilde:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak, ( 2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1989 ve sonrası doğanlar)

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın)

( PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. )

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:44
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