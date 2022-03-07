Komik mi Şahan? Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!

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Yaptıkları işlerle milyonları cebine dolduran oyuncu, komedyen ve şarkıcıların, halktan biriymiş gibi görünmeye çalışmaları tepkileri de beraberinde getiriyor.

Komik mi?

Son süreçte komedyenliğini bir kenara bırakıp, siyasetçi edası ile her konuda fikir beyan eden Şahan Gökbakar, Twitter hesabından paylaştığı mesajla, kendi cebine hiçbir etkisi olmayan motorin zammı üzerinden iktidarı hedef aldı.

Mizah yaptığını düşünen Gökbakar, kendince tiye aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Akaryakıta her gece zam geliyor. 20tlyi gecti heralde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direk 30tl yapacan, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak %25 indirim. 22.5tl ye indirecen. Her benzinlikte bir halay başı hazir olacak. Tuttuğunu halaya katacak...