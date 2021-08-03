Komedi gibi... Komünist Rusya bile LGBTİ'ye karşı! Sapkın aile 'tehdit üzerine kaçtık' dedi

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Rusya'da, Batı kaynaklı fonlardan beslenerek LGBTİ propagandası içeren reklam filminde oynayan eşcinsel sapkın bir aile, ülkede tehdit edildiklerini ileri sürerek Barcelona'ya kaçtıklarını iddia etti.

LGBTİ propagandası içeren reklam filminde oynadılar

Batı 'cinsiyetsizleştirme' politikasını, türlü kampanyalarla birçok ülkede pazarlamasını yapmaya devam ediyor. Rusya'da LGBTİ'li sapkın bir aile, eşcinsellik propagandası içeren bir reklam filminde rol aldı.

Batı tarafından fonlardan beslenerek LGBTİ propagandası içeren reklam filminde oynayan sapkın aile, Rusya'da tehdit edildiklerini söyledi.

Rusya'da tehdit edildiklerini söylediler

Komünist Rusya'da ölüm tehditleri ile karşılaştıklarını ileri süren eşcinsel aile, reklam filminden aldıkları parayı yemek için Barcelona'ya giderken "tehditler üzerine kaçtık" iddiasında bulundu.

Barcelona'da LGBT bayrağıyla çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan sapkın aile, "Güvendeyiz, dinleniyoruz. Aile olduğumuz için mutluluğumuzu saklamamız gerekmiyor. Zor bir süreçti; hepimiz psikolojik olarak rahatsız bir durumdayız" ifadelerini kullandı.