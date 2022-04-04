Kömbe tarifi: Mest olacaksınız! Muazzam kıyırlıkta evde kolay kömbe tarifi

Kıyır kıyır kömbe Tarifi

Muazzam kıyırlıkta kömbe tarifi

Malzemeler

Bardak ölçüsü: ajda çay bardağı (170 ml)

125 gram yumuşamış margarin

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çay bardağından 1 parmak az toz şeker

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Yarım çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı anason

Yarım çay kaşığı rezene

Yarım çay kaşığı toz karanfil (4 tane karanfili havanda döverek elde edebilirsiniz)

1 çay kaşığı mahlep

Aldığı kadar un

Üzeri için:

1 kase susam

Mest olacaksınız! muazzam kıyırlıkta kömbe tarifi nasıl yapılır?

Karanfil, anason ve rezeneyi havanda döverek toz haline getiriyoruz. Un hariç tüm malzemeleri uygun bir kaba koyuyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğuruyoruz. Küçük mandalina büyüklüğünde hamurlar kopartıp susama batırıyoruz ve kömbe kalıbına bastırıp şekillendiriyoruz. Kömbe kalıbınız yoksa poğaça gibi yuvarlak yahut uzun şekillendirebilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fanlı fırının orta ve bir alt katında 25 dakika pişiriyoruz.

Hatay kömbe nedir?

Hatay'ın o meşhur, ağızda dağılan, bayramlarında ya da özel günlerinde fırınlarda tepsi tepsi pişen, uzun süre bayatlamayan enfes kurabiyesi kömbe... Antakya kömbesi ya da kömbe kurabiye olarak da biliniyor. İçerisindeki baharatların muhteşem uyumu ile yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor, yedikçe de yedirtiyor.

Hatay usulü kömbe nasıl yapılır?

İlk önce tereyağını eritip, ılıması için kenara alıyoruz. Un ve susam hariç, kalan diğer malzemeleri tereyağı ile birlikte karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave edip yoğuruyoruz. Ceviz büyüklüğünde bezeler kopartıp elimizde yuvarlıyoruz. Susama batırıp kömbe tahtasına bastırıyoruz.