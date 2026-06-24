  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrailli bakandan Netanyahu’ya gönderme! ABD Başkanına ‘hayır’ diyemeyen başbakan olmasın TBMM’den iğrenç iddiaya cevap! DEM Parti'den 'çıplak arama' palavrası Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti Cinayet 13 yıl sonra aydınlandı: Ağrı’da 5 tutuklama CHP’de sıcak gelişme! Kurultay için tarih açıklandı Ali Mahir hukuka ve demokratik düzene meydan okudu! Tahran’dan füze iddialarına sert yalanlama! Masada füze yok, pazarlık iddiaları tamamen asılsız! Rüzgar ters esince mi yazacaksınız? ‘En az 100 bin avro isteyelim başkanım’ Mahalli idareler için dikkat çeken çağrı: “Kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç var” Mühimmat deposunda patlama: Can kayıplarımız var
Yerel Tavuklu pilav nedeniyle rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Yerel

Tavuklu pilav nedeniyle rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tavuklu pilav nedeniyle rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Kütahya’da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavı yiyen 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci ve velilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kütahya’da bir okul etkinliğinde dağıtılan tavuklu pilav sonrası çok sayıda öğrenci ve veli rahatsızlandı. Meydan Mahallesi’nde bulunan Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda düzenlenen gençlik şöleninde öğrenci ve velilere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı.

Meydan Mahallesi’ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda gençlik şöleni yapıldı. Şölende öğrenci ve velilerine tavuk, pilav, ayran dağıtıldı. Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Etkinliğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların 84’ünün öğrenci, 14’ünün ise öğrenci velisi olduğu belirtildi. Öğrenci ve velilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzmanlardan zehirlenme uyarısı: 'Başvurularımız arttı, ölüme götürebilir'
Uzmanlardan zehirlenme uyarısı: 'Başvurularımız arttı, ölüme götürebilir'

Sağlık

Uzmanlardan zehirlenme uyarısı: 'Başvurularımız arttı, ölüme götürebilir'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koruyucusunun verdiği süre doldu! Sınırsız hareket edemeyecekler
Dünya

Koruyucusunun verdiği süre doldu! Sınırsız hareket edemeyecekler

İsrail basını, ABD’nin İsrail’e Lübnan’da tanıdığı “sınırsız hareket” alanının sona erdiğini öne sürdü. Haberde, Washington yönetiminin Tel ..
Almanya'dan itiraf gibi açıklama! Vizyonsuzlukları gözler önüne serildi
Dünya

Almanya'dan itiraf gibi açıklama! Vizyonsuzlukları gözler önüne serildi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgal etmesinin ardından Berlin’in gerekli adımları atmakta geciktiğini sö..
CHP’li İBB’den Tuzla’da 30 bin mazlumu sokağa atma tehdidi! Genç Başkan Eren Ali Bingöl’den kendi partisine sarsılmaz isyan!
Gündem

CHP’li İBB’den Tuzla’da 30 bin mazlumu sokağa atma tehdidi! Genç Başkan Eren Ali Bingöl’den kendi partisine sarsılmaz isyan!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milli ve manevi değerlerine bağlı Tuzla halkını cezalandırmak için kirli bir operasyonun düğmesine bas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23