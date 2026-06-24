Tavuklu pilav nedeniyle rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Kütahya’da bir okul etkinliğinde dağıtılan tavuklu pilav sonrası çok sayıda öğrenci ve veli rahatsızlandı. Meydan Mahallesi’nde bulunan Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda düzenlenen gençlik şöleninde öğrenci ve velilere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı.

Meydan Mahallesi’ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda gençlik şöleni yapıldı. Şölende öğrenci ve velilerine tavuk, pilav, ayran dağıtıldı. Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Etkinliğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların 84’ünün öğrenci, 14’ünün ise öğrenci velisi olduğu belirtildi. Öğrenci ve velilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.