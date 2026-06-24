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Gündem Yapay Zekâ Dava Kazandı: İngiltere'de Hukuk Tarihinde Bir İlk
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Yapay Zekâ Dava Kazandı: İngiltere'de Hukuk Tarihinde Bir İlk

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yapay Zekâ Dava Kazandı: İngiltere'de Hukuk Tarihinde Bir İlk

İngiltere'de yapay zekâ destekli hukuk hizmetleri alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir hukuk teknolojisi girişimi olan Garfield AI, ilk kez bir davanın kazanılmasında doğrudan rol oynayarak hukuk dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

The Guardian'ın haberine göre, serbest çalışan insan kaynakları danışmanı Tamires Camal Taquidir, tahsil edemediği 7 bin sterlinlik alacağı için Garfield AI adlı yapay zekâ destekli hukuk platformundan destek aldı.

Taquidir, yalnızca 400 sterlin karşılığında aldığı hizmet sayesinde davayı lehine sonuçlandırmayı başardı.

Yapay Zekâ Hukuk Hizmeti Veriyor

Garfield AI, geçtiğimiz yıl İngiltere'de Dosya Avukatları Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilen ilk yapay zekâ tabanlı hukuk hizmetlerinden biri olarak faaliyet göstermeye başladı.

Platform, dava dilekçelerinin hazırlanmasından hukuki belgelerin oluşturulmasına kadar birçok işlemi otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Hizmet Bedeli 30 Sterlinden Başlıyor

Şirket tarafından sunulan hizmetlerin maliyetinin davanın kapsamına göre değiştiği belirtiliyor. Garfield AI'ın sunduğu hukuki destek ücretleri yaklaşık 30 sterlinden başlayıp 10 bin sterline kadar çıkabiliyor.

Uzmanlar, yapay zekâ destekli hukuk uygulamalarının özellikle küçük ölçekli alacak davaları ve düşük maliyetli hukuki işlemlerde önemli bir alternatif oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Hukuk Dünyasında Yeni Dönem

Garfield AI'ın elde ettiği bu başarı, yapay zekânın yalnızca bilgi üretiminde değil, hukuki süreçlerde de etkin rol oynayabileceğini gösteren önemli örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Teknoloji uzmanları, önümüzdeki yıllarda yapay zekâ destekli hukuk hizmetlerinin yaygınlaşabileceğini belirtirken, hukuk çevreleri ise insan denetiminin önemini korumaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

İngiltere'de yaşanan bu gelişme, yapay zekânın iş dünyası ve hukuk sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

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