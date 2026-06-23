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Gündem Son anda 12. Yargı Paketi’nden çıkarılmıştı: IBAN mağdurları için adım atılıyor
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Son anda 12. Yargı Paketi’nden çıkarılmıştı: IBAN mağdurları için adım atılıyor

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Son anda 12. Yargı Paketi’nden çıkarılmıştı: IBAN mağdurları için adım atılıyor

12. Yargı Paketi'nde yer alması beklenen ancak son anda metinden çıkarıldığı ortaya çıkarak hayal kırıklığına neden olan IBAN mağdurlarıyla ilgili düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı. HÜDA PAR’lı Serkan Ramanlı’nın, ekonomik zorluklar nedeniyle hesaplarını kullandıran gençlerin mağduriyetinin giderilmesi edilmesi çağrısı sonrası çözüm bekleyen binlerce kişi için hareket geçiliyor. IBAN mağdurlarıyla ilgili düzenlemenin, 12. Yargı Paketi'ne eklenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi’nde yer alması beklenen yaklaşık 300 bin kişiyi ilgilendiren "IBAN hesap kullandırma" düzenlemesi, TBMM'ye sunulan 12. Yargı Paketi'nin nihai metnine dahil edilmememişti.

Taslak çalışmalarda yer alan düzenlemenin son aşamada metinden çıkarıldığı öğrenilmişti.

HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı da, ekonomik zorluklar nedeniyle hesaplarını kullandıran gençlerin suç ağlarının hedefi haline geldiğini belirterek, asıl faillerin tespit edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulunmuştu.

12. Yargı Paketi'nde yer alması beklenen ancak metinden çıkarılarak hayal kırıklığına neden olan IBAN mağdurlarıyla ilgili düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ HÜKÜM EKLENECEK

Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158. maddesinde düzenleme yapılması, bu düzenlemenin 12. Yargı Paketi'ne eklenmesi planlanıyor.

AK Parti milletvekillerinin Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili yasal düzenleme için değerlendirmelerine devam ettiği ve bu konudaki yapılacak düzenlemenin önergeyle eklenmesi bekleniyor.

Çalışmanın tamamlanması halinde, TBMM Adalet Komisyonunda 12. Yargı Paketi'nin yarın yapılacak görüşmesinde ya da Genel Kurul aşamasında önerge ile düzenleme yapılması planlanıyor.

Buna göre, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili TCK'nin 158. maddesine yeni fıkra eklenecek ve müstakil düzenleme yapılacak.

Düzenlemeyle, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren "nitelikli dolandırıcılık" yerine, yeni hükümden hapis cezası verilecek. Yeni düzenlemede, dolandırıcılığa maruz kalan vatandaş ve suçla etkin mücadele de dikkate alınacak.

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Yorumlar

Ayşe

IBAN mağdurlarının haklarını savunan Serkan Ramanlı milletvekili gibi birçok vatandaş, 12. Yargı Paketi'nde beklenen düzenlemenin çıkartılmasından hayal kırıklığına uğramıştı. Bu durum, mağdurlar için adil bir yargı sisteminin hayaliyle çelişmekteydi. Ancak Allah'ın izni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti milletvekilleri Abdullah Güler başkanlığında, hesap bilgilerini kötüye kullananlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu düzenleme, mağdurlara adaletin sağlanması yolunda önemli bir adım olacaktır ve bu duruma sevinmek gerekir. Allah milletimize rehberlik etsin.
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