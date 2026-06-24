Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardındaki "kamp merkezi" skandalı, futbol kamuoyunda büyük tepki topladı. FIFA'nın zorunlu tutmadığı Arizona'nın kavurucu sıcağını, sırf "ek maliyetten kaçınmak" için tercih ettiği öne sürülen TFF ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ağır eleştirilerin hedefi oldu. Almanya ve Fransa gibi devlerin aksine maliyeti öncelediği iddia edilen federasyon yönetimi, saha içi başarısızlığın yanı sıra organizasyonel tercihleriyle de sorgulanıyor.