Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

İddiaların en dikkat çeken kısmı ise mali boyut oldu. FIFA'nın önerdiği tesisler dışında farklı bir kamp merkezi tercih eden federasyonların ek konaklama ve organizasyon maliyetlerinin bir bölümünü karşılaması gerekiyor. Bu nedenle TFF'nin ilave maliyet oluşmaması adına Arizona seçeneğini kabul ettiği ve alternatif arayışına girmediği iddia edildi.