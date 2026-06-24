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Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

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Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardındaki "kamp merkezi" skandalı, futbol kamuoyunda büyük tepki topladı. FIFA'nın zorunlu tutmadığı Arizona'nın kavurucu sıcağını, sırf "ek maliyetten kaçınmak" için tercih ettiği öne sürülen TFF ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ağır eleştirilerin hedefi oldu. Almanya ve Fransa gibi devlerin aksine maliyeti öncelediği iddia edilen federasyon yönetimi, saha içi başarısızlığın yanı sıra organizasyonel tercihleriyle de sorgulanıyor.

#1
Foto - Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nda başarısızlığın nedenleri tartışılmaya devam ediyor.

#2
Foto - Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

Turnuva boyunca Arizona'nın kavurucu sıcağında kamp yapan millilerin yaşadığı fiziksel yıpranmanın ardından, kamp merkezi seçimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

#3
Foto - Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, play-off yoluyla Dünya Kupası'na katılınması nedeniyle FIFA'nın Arizona'daki kamp merkezini belirlediğini ifade etmişti.

#4
Foto - Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

Ancak ortaya atılan iddialara göre FIFA'nın Arizona Athletic Grounds tesisini zorunlu tutmadığı, yalnızca önerilen kamp merkezleri arasında gösterdiği öğrenildi. Buna rağmen TFF'nin kamp yerinin değiştirilmesi için herhangi bir girişimde bulunmadığı öne sürüldü.

#5
Foto - Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

İddiaların en dikkat çeken kısmı ise mali boyut oldu. FIFA'nın önerdiği tesisler dışında farklı bir kamp merkezi tercih eden federasyonların ek konaklama ve organizasyon maliyetlerinin bir bölümünü karşılaması gerekiyor. Bu nedenle TFF'nin ilave maliyet oluşmaması adına Arizona seçeneğini kabul ettiği ve alternatif arayışına girmediği iddia edildi.

#6
Foto - Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

Dünya Kupası'nda mücadele eden birçok ülkenin ise FIFA'nın ilk önerilerini kabul etmediği belirtiliyor. Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Japonya ve Avusturya gibi ülkelerin kendi ihtiyaçlarına uygun kamp merkezleri belirlemek için ekstra maliyetleri göze aldığı ifade ediliyor.

#7
Foto - Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

Fransa Milli Takımı'nın ilk etapta planlanan kamp merkezinden vazgeçerek farklı bir tesise geçtiği ve maçlarını oynayacağı stadyumun zemin özelliklerine uygun özel antrenman sahaları hazırlattığı aktarıldı. Bu sayede hem ulaşım süresinin azaltıldığı hem de oyuncuların fiziksel yükünün minimum seviyede tutulduğu belirtildi.

#8
Foto - Dünya Kupası’ndaki fiyaskonun altından para hesabı çıktı: Millileri TFF’nin Arizona inadı yaktı

A Milli Takım'ın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle turnuvaya erken veda etmesinin ardından, yalnızca saha içindeki performans değil organizasyon tercihleri de sorgulanmaya başladı. Arizona'daki kamp kararının gerçekten zorunlu olup olmadığı ve federasyonun süreçteki rolü, önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

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