  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Komagene enerjisini artık güneşten alacak! Türk şirketinin enerji programında konuya ilişkin çalışması
Ekonomi

Komagene enerjisini artık güneşten alacak! Türk şirketinin enerji programında konuya ilişkin çalışması

Yeniakit Publisher
2024-06-13 20:00:00 - 2024-06-13 20:18:19
Komagene enerjisini artık güneşten alacak! Türk şirketinin enerji programında konuya ilişkin çalışması

Ünlü gıda markası Komagene, güneş enerjisi konusunda üretim için kullandığı enerjiyi güneşten karşılama kararı aldı. Enerjiye yönelik 2024'ün son çeyreğinde inşa edilecek olan güneş santrali ile fabrikada kullanılan enerjinin büyük bir bölümü buradan karşılanacak' duyurdu!

Komagene, kullandığı enerjiyi güneşten karşılamak, karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünyaya katkı sağlamak için Güneş Enerji Sistemi (GES) kurma kararı aldı. 2024 yılın son çeyreğinde tamamlanması planlanan büyük santral hizmete girdiğinde Gebze’deki Komagene Lezzet Üssü’nün enerji tüketiminin önemli bir bölümü, ileri teknoloji güneş panellerinden karşılanacak.

'ÇEVREYE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'

CW Enerji ile yapılan 3,8 milyon dolarlık arazi tipi güneş enerjisi santrali imza töreninde konuşan Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, “Çevreye ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek hepimizin görevi. Bu yatırımla birlikte enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmını güneşten karşılayacağız. İmkanlar el verdiğince hep birlikte el ele yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmalıyız.” dedi.

Komagene ile harika bir projeye imza atmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz ise projenin 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

 

Türkiye ile çok sayıda firma anlaşma imzaladı!
Türkiye ile çok sayıda firma anlaşma imzaladı!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye ile çok sayıda firma anlaşma imzaladı!

Türkiye'nin dev beton şirketi Avrupa'da sözleşme imzaladı...
Türkiye'nin dev beton şirketi Avrupa'da sözleşme imzaladı...

Ekonomi

Türkiye'nin dev beton şirketi Avrupa'da sözleşme imzaladı...

Almanya'da Bilinenden farklı kızdıran oylama ortaya çıktı! Güvercinler öldürülsün mü?
Almanya'da Bilinenden farklı kızdıran oylama ortaya çıktı! Güvercinler öldürülsün mü?

Dünya

Almanya'da Bilinenden farklı kızdıran oylama ortaya çıktı! Güvercinler öldürülsün mü?

Dünya otomotiv devinin uygun satın alma fırsatları: Opel haziranda bu şekilde sunuyor!
Dünya otomotiv devinin uygun satın alma fırsatları: Opel haziranda bu şekilde sunuyor!

Otomotiv

Dünya otomotiv devinin uygun satın alma fırsatları: Opel haziranda bu şekilde sunuyor!

Türkiye'ye perşembe gecesi geliyor! Uzmanı Türkiye'ye yönelik kötü haberi verdi: Giriş yapacak
Türkiye'ye perşembe gecesi geliyor! Uzmanı Türkiye'ye yönelik kötü haberi verdi: Giriş yapacak

Yaşam

Türkiye'ye perşembe gecesi geliyor! Uzmanı Türkiye'ye yönelik kötü haberi verdi: Giriş yapacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23