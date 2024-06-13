Komagene enerjisini artık güneşten alacak! Türk şirketinin enerji programında konuya ilişkin çalışması

Komagene, kullandığı enerjiyi güneşten karşılamak, karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünyaya katkı sağlamak için Güneş Enerji Sistemi (GES) kurma kararı aldı. 2024 yılın son çeyreğinde tamamlanması planlanan büyük santral hizmete girdiğinde Gebze’deki Komagene Lezzet Üssü’nün enerji tüketiminin önemli bir bölümü, ileri teknoloji güneş panellerinden karşılanacak.

'ÇEVREYE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'

CW Enerji ile yapılan 3,8 milyon dolarlık arazi tipi güneş enerjisi santrali imza töreninde konuşan Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, “Çevreye ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek hepimizin görevi. Bu yatırımla birlikte enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmını güneşten karşılayacağız. İmkanlar el verdiğince hep birlikte el ele yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmalıyız.” dedi.

Komagene ile harika bir projeye imza atmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz ise projenin 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.