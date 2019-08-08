0553 313 94 23

KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan 10 şahıs tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 12 şahıstan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan 10 şahıs tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 12 şahıstan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk sahasında suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda; hakkında 6 ayrı 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 4 ayrı Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Kullanma ve Bulundurma, 2 ayrı 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması olmak üzere toplam 13 ayrı dosyadan 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., Parada Sahtecilik suçundan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Kasten Öldürme suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan Ü.Ş., 5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan aranması bulunan Y.U., Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranması bulunan B.K., V.P., M.O., S.Ö., O.K. ile M.K., ;Nitelikli Dolandırıcılık suçundan aranması bulunan C.K. ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.Ş. isimli olmak üzere 12 şüpheli yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deprem anında market raflarındaki tüm ürünler yere devrildi
    1. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    2. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    3. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    4. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    5. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    6. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    7. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    8. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    9. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    10. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    11. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    12. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    13. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    14. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    16. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    17. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    18. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    19. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    20. Çocukların piknik sevinci
    21. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    22. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    23. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    24. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    25. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    26. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    27. Karabük'te makilik alanda yangın
    28. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    29. ATO Meclis üyesine silahlı saldırı
    30. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!