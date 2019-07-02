Kolunu patoz makinesine kaptıran kişi öldü Adıyaman'ın Tut ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Bülent Gültekin (20), Taşlıca köyünde ailesiyle tarlada çalıştığı sırada bir traktörün arkasına takılı patoz makinesine kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan Gültekin, yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinceAdıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Gültekin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gültekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

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