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Kolunu makineye kaptıran genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya Ağaç İşleri Sanayi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çalışan Erol Karaş (28), sol kolunu makineye sıkıştırdı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:38
Kolunu makineye kaptıran genç ağır yaralandı

Arkadaşlarının yardımıyla sıkışan kolu makineden kurtarılan genç, hastanede tedaviye alındı.

Akşam saatlerinde İnegöl'ün Mobilya Ağaç İşleri Sanayi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Bir mobilya fabrikasında çalışan Erol Karaş, mobilya kesimi yaptığı sırada sol kolunu makinenin bandına kaptırdı. Acı içinde bağıran gencin yardımına mesai arkadaşları yetişti.

Ardaşlarının yardımıyla sıkışan kolu matineden kurtarılan Karaş'a ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi götürülen Erol Karaş, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:38
  1. İnegöl'ün Mobilya Ağaç İşleri Sanayi
  2. İnegöl Devlet Hastanesi
  3. mobilya fabrikası
  4. Bursa'nın İnegöl ilçesi

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