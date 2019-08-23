Kolunu makineye kaptıran genç ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya Ağaç İşleri Sanayi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çalışan Erol Karaş (28), sol kolunu makineye sıkıştırdı.

Arkadaşlarının yardımıyla sıkışan kolu makineden kurtarılan genç, hastanede tedaviye alındı. Akşam saatlerinde İnegöl'ün Mobilya Ağaç İşleri Sanayi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Bir mobilya fabrikasında çalışan Erol Karaş, mobilya kesimi yaptığı sırada sol kolunu makinenin bandına kaptırdı. Acı içinde bağıran gencin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Ardaşlarının yardımıyla sıkışan kolu matineden kurtarılan Karaş'a ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi götürülen Erol Karaş, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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