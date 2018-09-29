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Koltuktan küf nasıl temizlenir?

Küf lekesi zorlu lekelerden biridir. Peki, küf lekesini koltuktan temizlemek için ne yapmak gerekir?

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:21
Koltuktan küf nasıl temizlenir?

KÜF LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Küf lekesini koltuktan temizlemek için bir litre suya sıvı sabun ilave edin. Sünger yardımıyla lekenin olduğu yere bolca sürün. Diğer yöntem ise su-sirke karışımı veya su-amonyak karışımıdır. Bu karışımlardan birini seçip süngerle temizleyin. Daha sonra temiz bir bezle durulayın.

Halıdaki küfleri yok etmek için limon suyu içerisine yarım çay bardağı tuz ilave edin. Bu karışımı leke üzerine uygulayın ve en az 30 dakika bekleyin. Halıya zarar vermeyecek şekilde fırçalayın. Artıkları süpürge yardımıyla vakumlayın.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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