Koltuk temizliği nasıl yapılır? Bin kat daha fazla temiz olacak: deterjanlar rafa kaldırıldı! Gözlerinize inanamayacaksınız!

Öncelikle temizliğini yapacağınız koltuğun kumaşı çok önemlidir. Bu kumaşların türüne ve yapısına göre kullanacağınız temizlik malzemeleri de değişecektir. Temizlik malzemeleri kimyasal yapıları nedeniyle içlerinde bulunan bazı maddeler eğer uygun değilse koltuğunuzun daha da kirlenmesine ve aşınarak daha kötü görünmesine sebep olacaktır.

Aynı zamanda çok kirli olan koltuklarınızda zamanla kirler koltuğun içine kadar nüfuz edeceğinden renklerinde değişmelere ve daha zor temizlenmelerine neden olabilir.

Bu nedenle temizliklerinin kısa aralıklarla yapılması oldukça önemlidir. Genel olarak koltuk lekelerin çıkartılmasında karbonat ve beyaz sirke kullanımı oldukça yaygındır.

Sıcak su ile ovaladığınız lekenin üzerine karbonat ve sirke dökerek biraz beklettikten sonra tekrar silmenizin sonucunda lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz. Eğer deterjan kullanmak istemiyorsanız bu yöntem de sizin işinize yarayacaktır.

Koltuk Temizliğinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Koltuğunuzun kumaşının yapısı oldukça önemlidir. Eğer deri kaplı bir koltuğa sahipseniz sıcak su, buhar makinesi, arap sabunu ve deri kumaşlar için özel üretilmiş olan temizlik malzemesi kullanmanız gerekecektir.



Deri koltuklar yapıları gereği üzerinde pek fazla leke tutmazlar. Ancak diğer koltuklara oranla daha fazla toz tutarlar ve kiri daha çok belli ederler. Bu nedenle kısa aralıklarla sıcak su ve arap sabunu karışımızla silmeniz gerekecektir.

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Kumaş kaplı olan koltuklarınızın temizliklerini ise bu tür kumaşlar için özel üretilmiş olan deterjanlar yardımı ile temizleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle deterjanın uygulamasını ufak bir bölgeye yaparak etkilerini gördükten sonra bütün koltuğa uygulamanız daha temiz bir koltuk için çok önemlidir. Bu şekilde kötü bir etki görüyorsanız bütün koltuğa uygulamadan önce önleminizi almış olacaksınız.