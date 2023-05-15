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Siyaset Koltuk sevdalıları kaç vekil çıkardı? Olmayan oylarıyla CHP'yi tokatlayanlar
Siyaset

Koltuk sevdalıları kaç vekil çıkardı? Olmayan oylarıyla CHP'yi tokatlayanlar

Yeniakit Publisher
2023-05-15 04:23:00 -
Koltuk sevdalıları kaç vekil çıkardı? Olmayan oylarıyla CHP'yi tokatlayanlar

Olmayan oylarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinden seçime giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, TBMM'ye 37 vekil gönderecek.

14 Mayıs seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, kendi listelerinden oyları olmadığı seçime girmeye cesaret edemeyen DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, TBMM'ye 37 vekil gönderecek.

Olmayan oylarıyla Kılıçdaroğlu'nu tokatlayan küçük ortaklardan 25 DEVA Partili, 3 Demokrat Partili, 19 Gelecek Partili ve 24 Saadet Partili siyasetçi aday gösterilmişti.

Yalnızca İyi Parti'nin kendi listesiyle girme kararı aldığı seçimlerde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

Buna göre oylarının toplamı yüzde 3'ü bulmayan 4 parti 37 milletvekilini Kılıçdaroğlu'nun sırtından TBMM'ye gönderiyor.
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