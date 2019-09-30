Koltuğa oturunca işler değişti! AK Parti'nin yaptıklarını bakın nasıl anlatıyor

Yerel seçimler öncesi AK Partili belediyeleri israf yapmakla suçlayan, göreve geldiğinde ise bu israfları ortaya çıkaracağını iddia eden fakat elle tutulur hiçbir şey gösteremeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi bir hizmet yapamayınca israfla suçladığı AK Parti belediyesinin yaptığı hizmetleri kendi yapmış gibi anlatmaya başladı.

Kendi yapmış gibi anlattı

26 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem İstanbulluları korkuturken insanların algılarını bir anda afetlere yöneltti. İBB Başkanı İmamoğlu da yaşanan deprem sonrası İBB Lojistik Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Seçimden önce "Her şey kötü, her şey kötü. Hep israf, hep israf" , "Personele musakka, başkana antrikot, olmaz öyle şey" diyen İmamoğlu, koltuğa oturunca AK Partili büyükşehir belediyesi tarafından kurulan sistemi sanki kendi tarafından yapılmış gibi anlattı.