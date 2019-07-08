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Kolonya mikropları öldürüyor mu?

Genellikle misafirliklere ikram edilen, kullanımının haram olup olmadığı tartışılan kolonya gerçekten mikropları öldürüyor mu?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:09
Kolonya mikropları öldürüyor mu?

Anadolu'nun en eski geleneklerinden biridir eve gelen misafire kolonya ikram etmek. Ayrıca geleneklerimizden biri de hasta ziyaretlerine giderken yanımızda kolonya götürmektir... Peki, kolonya tahmin edildiği gibi gerçekten mikropları öldürüyor mu? Yoksa bu da doğru bilinen yanlışlardan mı?

Antibakteriyel özellik

Yapılan bilimsel çalışmalar kolonyanın antibakteriyel özellik taşıdığını kanıtlamıştır. Ele sürülen kolonya mikropları öldürür var ise grip bakterisinin yayılmasının önüne geçer. Uzmanları büyük çoğunluğu grip gibi mikropların yayılmaması için günde birkaç defa kolonya kullanılmasını tavsiye ediyor.

Peki, kolonyanın zararları nelerdir?

Serinlemek için sürülen kolonya kesinlikle koklanmamalıdır. Bu davranış beyin ve solunum yolunda önemli hasarlar yaşanmasına yol açabilir.

Tuvaletten sonra el yıkamak yerine kesinlikle kolonya tercih edilmemeli. Hiçbir şey su ve sabun kadar hijyen sağlayamaz.

Kaşıntı ve böcek ısırıklarında kolonya kullanmak cilde çok daha fazla zarar verir.

Kolonya göze temas ederse, mercekle ilgili önemli sağlık sorunları yaşanabilir.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:09
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