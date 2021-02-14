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Yerel Kolonya içen şahıstan acı haber
Yerel

Kolonya içen şahıstan acı haber

Bartın’da iddialara göre içtiği kolonya nedeniyle görme bozukluğu yaşayan ve hastaneye kaldırılan şahıs, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 20:18:00 -
Kolonya içen şahıstan acı haber

Kayadibiçavuş köyünde yaşayan 57 yaşındaki Şaban Kesim, iddialara göre, içtiği kolonya nedeniyle görme bozukluğu yaşamaya başladı.

Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine Kesim, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kesim’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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