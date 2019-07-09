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Kolonya dökerek evini ateşe veren bedensel engelli öldü

Gaziantep’te kolonya dökerek evini ateşe veren kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

09 Temmuz 2019 Salı 12:19
Kolonya dökerek evini ateşe veren bedensel engelli öldü

Şehitkamil ilçesine bağlı KayaönüMahallesi Elmalı Sokak'ta yaşayan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Cuma Yılmaz (66) kolonya döktüğü evini ateşe verdi.

Evden dumanlar yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ağır yaralı olarak kurtarılan Yılmaz, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yılmaz'ın cesedi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarında teslim edildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:19
  1. Şehitkamil ilçesi
  2. Kayaönü Mahallesi Elmalı Sokak
  3. 110 itfaiye ekipleri
  4. Şehitkamil Devlet Hastanesi
  5. 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi
  6. Adli Tıp Kurumu

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