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Kolonoskopi nedir? | Kolonoskopi nasıl ve neden yapılır?

Kanser belirtileri ve diğer sorunlar, bağırsak alışkanlıklarında açıklanamayan değişiklikler, karın bölgesinde bulunan ağrı veya kanama semptomları, kilo kaybı, kronik kabızlık veya ishal gibi hallerde rahatsızlığın nedenini bulabilmek için yapılan kolonoskopi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde. Peki, Kolknoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl ve neden yapılır?

25 Mart 2019 Pazartesi 23:02
Kolonoskopi nedir? | Kolonoskopi nasıl ve neden yapılır?

Kanser belirtileri ve diğer sorunlar, bağırsak alışkanlıklarında açıklanamayan değişiklikler, karın bölgesinde bulunan ağrı veya kanama semptomları, kilo kaybı, kronik kabızlık veya ishal gibi hallerde rahatsızlığın nedenini bulabilmek için yapılan kolonoskopi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde. Peki, Kolknoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl ve neden yapılır?

Kolonoskopi nedir?

Kolonoskopi, parmak kalınlığında ışıklı ve kıvrılabilen bir hortum şeklinde bir cihaz ile (endoskop), makattan (anüs) girilerek, kalın bağırsağınızın tamamının monitörde incelenmesi işlemidir.

Kolonoskopi çeşitli nedenlerle yapılabilir. Kolonoskopilerin büyük çoğunluğu kolon kanseri için tarama programlarının bir parçası olarak yapılmaktadır. Diğer nedenlerden dolayı, en sık dışkıda kanın nedenini, karın ağrısı, ishal, bağırsak alışkanlığındaki bir değişikliği veya kolonik X-ışınlarında veya bilgisayarlı bir aksiyel tomografi (BT) taramasında bulunan bir anormalliği araştırmak için yapılır.

Daha önce polip veya kolon kanseri öyküsü olan bireylerin ve ailede bazı kolonik olmayan kanser türleri veya kolon kanseri ile ilişkili olabilecek kolonik problemlerin (ülseratif kolit ve kolon polipleri gibi) aile öyküsü olan bireylerinpolip veya kolon kanseri riskleri için daha fazla olduğu için kolonoskopiler periyodik olarak önerilebilir.

Kolonoskopinin ne sıklıkta yapılması gerektiği, riskin derecesine ve önceki kolonoskopilerde bulunan anormalliklere bağlıdır. Yaygın olarak kabul edilen bir öneri, kolon kanseri için normal risk altındaki sağlıklı kişilerin bile, kolonik polipleri kanserli hale gelmeden önce çıkarmaları amacıyla, 50 yaşında ve bundan sonra her 10 yılda bir kolonoskopiye tabi tutulması gerektiğidir.

Kolonoskopi nasıl yapılır?

İşlem öncesinde sakinleştirici bazı ilaçlar (sedasyon) veya anestezi (tam uyuma) yapılacağından pek huzursuzluk hissetmezsiniz. İşlem genellikle ağrısız olup, rahat seyreder. İşlem sakinleştirici bir ilaç (sedasyon) ile gerçekleştiriliyorsa, hava verilmesine bağlı olarak, hafif baskı hissi ve karın krampları hissedebilirsiniz. Siz sırtüstü veya yan tarafınıza doğru yatarken doktorunuz tetkike başlayacaktır. Kolonoskopi işlemi 15 ile 60 dakika arasında sürmektedir. Ayrıca, işlem sonrasında 30 dakika-1 saat civarında bekleme süresi uygulanmaktadır. Bazı durumlarda kalın bağırsağın yapısı (aşırı kıvrımlı veya uzun olması) nedeniyle kolonoskopi aletini istenilen noktaya kadar ilerletmek mümkün olmayabilir, bu durumda bazen tetkikin tekrarı önerilebilir.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 23:02
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