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Kolon kanseri tanısı nasıl konur?

Kolon kanseri kadın ve erkeklerde en sık rastlanan 3. kanser türü. Yüreklere su serpen haber ise kolon kanserinin önlenebilir ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir kanserler arasında yer alması. "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" çerçevesinde düzenlenen söyleşiye Gastroenteroloji Uzmanları Prof. Dr. Bahattin Çiçek ve Prof. Dr. Arzu Tiftikçi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er ile Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç katıldı. Uzmanlar, kolon kanserinin erken tanısı hakkında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...

23 Mart 2019 Cumartesi 20:13
Kolon kanseri tanısı nasıl konur?

Kolon kanseri kadın ve erkeklerde en sık rastlanan 3. kanser türü. Yüreklere su serpen haber ise kolon kanserinin önlenebilir ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir kanserler arasında yer alması. "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" çerçevesinde düzenlenen söyleşiye Gastroenteroloji Uzmanları Prof. Dr. Bahattin Çiçek ve Prof. Dr. Arzu Tiftikçi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er ile Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç katıldı. Uzmanlar, kolon kanserinin erken tanısı hakkında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...

Kolon kanserinin kalın bağırsak duvarında meydana gelen poliplerden geliştiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bahattin Çiçek "Bu aslında önemli bir avantaj. Çünkü bu polipler ancak 8-10 senede kansere dönüşüyor. Eğer polipler kanserleşmeden önce tespit edilip çıkarılırsa kanser daha başlamadan önlenebiliyor" dedi. Prof. Dr. Bahattin Çiçek, 45-50 yaşından itibaren herkesin bağırsak kanseri tarama testi yaptırmasının önemine dikkat çekti. Kolon kanseri taramasında en sık kullanılan iki yöntem ise kolonoskopi ve dışkıda gizli kan bakılması.

KOLONOSKOPİ HEM TANI HEM TEDAVİDE KRİTİK ÖNEMDE

Birçok kişinin gözünü korkutsa da kolonoskopi işlemi artık çok daha konforlu bir şekilde yapılabiliyor. Önünde bir ışık kaynağı ve kamera olan ince ve uzun bir hortumla yapılan kolonoskopi öncesi hastanın bağırsaklarının tamamen temizlenmesi sağlanıyor. İşleme girmeden önce hastanın durumuna göre uyutucu ilaç da yapılabiliyor. Kolonoskopinin bağırsaklardaki tüm durumu net olarak gösterdiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi, bu yöntem kullanılarak yavaş büyüyen ve çoğu zaman ihmal edilen belirtiler veren bağırsak kanserini hem tespit edebildiklerini hem de kansere dönüşebilecek polipleri çıkardıklarını vurguladı.

Kırmızı et riski artırıyor

Kolon kanserinin nedenleri hakkında bilgi veren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, kırmızı etin fazla, sebze meyvenin az tüketilmesinin kolon kanseri riskini artırdığının altını çizdi. Sebze meyveden yana zengin beslenilmesini ve fast food tarzı beslenmeden uzak durularak lifli gıdaların çokça tüketilmesini öneren Prof. Dr. Özlem Er, alkol, sigara ve obezitenin de kolon kanseri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:13
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