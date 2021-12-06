Kolombiyalı isyancı komutan ‘El Paisa’ Venezuela’da öldürüldü

El Paisa lakaplı Hernán Darío Velásquez’in Venezuela’nın Apure eyaletinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Ölümü resmi olarak doğrulanmadı ve Kolombiya ordusu cinayetten haberdar olmadığını söyledi.

Yerel basın, Velásquez’i paralı askerlerin öldürmüş olabileceğini ve yakalanması için ödül aradığını öne sürdü.

Kolombiyalı yetkililer El Tiempo gazetesine , yetkililer cesedini görmeden ölümünü teyit etmeyeceklerini söyledi . Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque’nin bir sözcüsü Reuters haber ajansına ofisinin daha fazla bilgi istediğini söyledi.

Farc isyancıları, 50 yılı aşkın bir süredir Kolombiya hükümetine karşı sert bir savaş yürüten ve sonunda 2016’da ateşkes ilan eden Marksist bir gruptu.

Farc’ın en korkulan birliklerinden birinin komutanı Velásquez, saldırılarının şiddetiyle ünlendi. 2003 yılında Kolombiya’nın başkenti Bogata’da 36 kişinin ölümüne ve yaklaşık 200 kişinin yaralanmasına neden olan bomba yüklü aracın arkasındaydı.

Şöhreti o kadar iyi biliniyordu ki, 2016’da Havana’daki barış süreci görüşmelerine katıldığında birçok kişi bunu gerillaların gerçekten silahlarını bırakmaya kararlı olduğunun bir işareti olarak gördü.

Ancak 2018’de ateşkesi bozdu ve bir yıl sonra eski Farc liderleri Iván Márquez ve Jesús Santrich ile birlikte Segunda Marquetalia adlı yeni bir isyancı grubun kurulduğunu duyurmak için yeniden ortaya çıktı ve bir kez daha silaha sarıldığını ilan etti.

Ölümü doğrulanırsa, bu yıl grup için ikinci büyük kayıp olacak. Bir zamanlar barış sürecinin kilit isimlerinden biri olan Santrich, Mayıs ayında Venezüella’da muhalif grubun Kolombiya ordusu komandoları olduğunu iddia ettiği bir çatışmada öldürüldü .

2016 ateşkesinden bu yana yaklaşık 13.000 FARC gerillası silahlarını bıraktı ve grup o zamandan beri Kolombiya kongresinde 10 sandalyeye sahip küçük bir siyasi partiye dönüştü.

Bununla birlikte, tahminen 5.000 muhalifin hükümet güçlerine karşı savaşmaya devam ettiği Kolombiya’nın bazı bölgelerinde şiddet devam ediyor.

Kolombiya hükümeti, Venezüella liderlerini defalarca Farc muhaliflerini barındırmakla suçladı ve Haziran ayında Başkan Duque’yi taşıyan bir helikoptere komşu devletten bir saldırı planlandığını iddia etti.

Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (İspanyolca’nın baş harflerinden sonra Farc), Kolombiya’nın en büyük isyancı grubudur.

1964’te Komünist Partinin silahlı kanadı olarak kuruldular ve Marksist-Leninist bir ideolojiyi takip ettiler.

Ana kurucuları, o zamanlar Kolombiya’daki şaşırtıcı eşitsizlik seviyelerine karşı savaşmak için bir araya gelen küçük çiftçiler ve toprak işçileriydi.

Farc’ın bazı kentsel grupları olsa da, onlar her zaman ezici bir çoğunlukla kırsal gerilla örgütü olmuştur.