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Dünya Kolombiya’dan İran’a diplomatik kopuş: Güvenlik gerekçesi öne çıktı
Dünya

Kolombiya’dan İran’a diplomatik kopuş: Güvenlik gerekçesi öne çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Kolombiya’dan İran’a diplomatik kopuş: Güvenlik gerekçesi öne çıktı

Kolombiya, Tahran yönetiminin terör ve uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı olduğu iddialarını gerekçe göstererek İran ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı. Dışişleri Bakanlığı, kararın 19 Eylül’de alındığını duyurdu.

Kolombiya yönetimi, İran ile diplomatik bağlarını kesme kararını ulusal ve bölgesel güvenlik gerekçelerine dayandırdı. Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, adımın uluslararası suçlarla mücadeleye ilişkin kaygılara da yanıt niteliği taşıdığı belirtildi.

TAHRAN’A YÖNELİK BAĞLANTI İDDİALARI

Bakanlık, diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasının gerekçeleri arasında İran yönetiminin “terör ve uyuşturucu örgütleriyle iddia edilen bağlantılarını” gösterdi.

Açıklamada, Kolombiya’nın İranlı yetkililere duyduğu güveni zedeleyen başka gelişmelerin de kararda etkili olduğu kaydedildi.

Ülkemin Dışişleri Bakanlığı, kararın 19 Eylül'de alındığını, "ulusal ve bölgesel güvenlik ile uluslararası suçlarla mücadeleye ilişkin hususlara yanıt niteliğinde" olduğunu belirtti.

Açıklamada, kararın aynı zamanda Kolombiya'nın İran yetkililerine olan güvenini zedeleyen diğer bazı olaylarla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Bakanlığın paylaşımında, bu olayların "İran'ın insan hakları ihlalleri, Orta Doğu'daki çatışma alanı dışındaki askeri faaliyetler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) nükleer denetimlerini kısıtlaması'' gibi gelişmeleri kapsadığı vurgulandı.

 

 

 

 

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